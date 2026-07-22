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Todo listo para el GP Junior Bike 2026

Por Romario Ventura

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Todo listo para el GP Junior Bike 2026

San Luis Potosí se encuentra listo para convertirse nuevamente en el epicentro del ciclismo juvenil con la celebración del Gran Premio Junior Bike 2026, que se disputará del viernes 24 al domingo 26 de julio, reuniendo a 500 ciclistas provenientes de cinco países y de las 32 entidades federativas de México, consolidándose como una de las competencias infantiles y juveniles más importantes del país.

La primera etapa se llevará a cabo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde el circuito urbano tendrá como salida y meta la Presidencia Municipal. El recorrido comprenderá las avenidas Miguel Hidalgo, la carretera a Matehuala y Benito Juárez, completando un trazado de 2.5 kilómetros que pondrá a prueba la velocidad, técnica y resistencia de las y los competidores.

El evento reunirá a ciclistas de ambas ramas en categorías que van desde Pañales hasta los 4 años, además de las divisiones 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 y 13-14 años, así como Juvenil Femenil Libre (15 años en adelante) y Juvenil Varonil (15 a 18 años). Asimismo, como parte de su compromiso con la inclusión, el certamen contará con las categorías Especial Menor y Especial Mayor, dirigidas a niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down.

Las competencias iniciarán diariamente a partir de las 7:00 horas. La segunda jornada, el sábado 25 de julio, se desarrollará en el interior del Parque Tangamanga I, teniendo como meta el estacionamiento del Pet Park y un recorrido que incluirá el descenso por el Teatro Carlos Amador. Finalmente, el domingo 26 de julio, la competencia concluirá sobre la avenida Venustiano Carranza, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital potosina. En cuanto a la premiación, las categorías juveniles repartirán 15 mil pesos por categoría, mientras que las categorías infantiles recibirán reconocimientos simbólicos.

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El director de Junior Bike, José Luis Cruz Miranda, destacó que la edición 2026 contará con la participación de equipos infantiles y juveniles provenientes de la mayoría de los estados del país, además de dos equipos invitados de los Estados Unidos, lo que fortalece el carácter internacional del certamen.

Para garantizar la seguridad de participantes y asistentes, se implementará un operativo especial desde las 5:00 de la mañana del viernes.

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