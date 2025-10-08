logo pulso
Mundo

Apuñalan a una alcaldesa en Alemania

Por AP

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Apuñalan a una alcaldesa en Alemania

BERLÍN.- La alcaldesa recién elegida de una ciudad en el oeste de Alemania fue encontrada con heridas graves el martes, y el canciller Friedrich Merz afirmó que fue víctima de “un acto abominable”.

Iris Stalzer fue elegida como alcaldesa de Herdecke el 28 de septiembre. Pertenece al partido Socialdemócrata, de centroizquierda, la agrupación menor en el gobierno nacional liderado por los conservadores.

Stalzer fue encontrado en su casa con heridas que amenazan su vida poco antes de la 1 de la tarde, informó la policía y los fiscales en un comunicado. Fue trasladada a un hospital en helicóptero.

No comentaron sobre la naturaleza de las heridas. Pero el líder legislativo socialdemócrata en Berlín, Matthias Miersch, dijo a los periodistas que “escuchamos hace unos minutos que la recién elegida alcaldesa Iris Stalzer fue apuñalada en Herdecke”.

Merz escribió en las redes sociales que “tememos por la vida de la alcaldesa electa Iris Stalzer y esperamos su completa recuperación tras el ataque”.

Las autoridades indicaron que están “investigando en todas las direcciones” y que “en este momento puede descartarse un trasfondo familiar”.

Stalzer, quien venció en segunda vuelta al candidato de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), el partido de centro-derecha de Merz, debe asumir el cargo el 1 de noviembre.

