Visitará papa León XIV Turquía y Líbano

CASTEL GANDOLFO, Italia.- El papa León XIV dijo el martes que su primer viaje al extranjero, a Turquía y Líbano el próximo mes, ofrecerá una oportunidad histórica para promover la unidad cristiana mientras lleva un mensaje de paz y esperanza al pueblo libanés y al Oriente Medio en general.

El pontífice describió el viaje, anunciado por el Vaticano en el segundo aniversario de los ataques de Hamás a Israel que desataron la actual guerra en Gaza, durante un encuentro con periodistas al salir de la finca papal al sur de Roma.

León XIV viajará a Turquía del 27 al 30 de noviembre y al Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre. La visita a Turquía incluye una peregrinación a Iznik para conmemorar 1700 años del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo.

El aniversario es un momento importante en las relaciones católico-ortodoxas, ya que la reunión de Nicea en el año 325 precede a los cismas que dividieron el cristianismo entre Oriente y Occidente y es aceptado tanto por la iglesia católica como la ortodoxa.

León dijo a los periodistas que el aniversario ofrecía “un momento de auténtica unidad en la fe” con los cristianos ortodoxos, “un momento histórico, no para mirar atrás, sino para mirar hacia adelante”.

Francisco planeaba conmemorar el concilio viajando a Turquía en mayo, por invitación del patriarca Bartolomé I.