Aseguran 8 millones de cigarros apócrifos

CIUDAD DE MÉXICO.- Dependencias del gabinete de seguridad, en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), aseguraron un cargamento procedente del extranjero con más de ocho millones de cigarrillos apócrifos, en el puerto de Manzanillo, Colima.

La acción se llevó a cabo después de que elementos de la ANAM, en colaboración con la Unidad Administrativa de la Aduana de Manzanillo, identificaron una operación de importación correspondiente a un embarque de cigarros provenientes del extranjero.

Derivado de lo anterior, informó la Agencia Nacional de Aduanas, se identificó un total de ocho millones 436 cigarrillos, presumiblemente apócrifos, como resultado de las medidas de control implementadas por la ANAM y la Secretaría de Marina (Semar).

Mediante un comunicado, la ANAM afirmó que las acciones desarrolladas forman parte de los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgo y análisis estratégico, implementados en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Manzanillo además de autoridades federales, para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí