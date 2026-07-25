Hallan cuerpo de hombre en tianguis de Tepito

CIUDAD DE MÉXICO.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este viernes entre los puestos del tianguis de Tepito, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la detención de un hombre que presuntamente participó en el abandono del cadáver.

De acuerdo con los primeros reportes, comerciantes y transeúntes alertaron a las autoridades sobre una persona inconsciente ubicada en la esquina de Jesús Carranza y Libertad, aparentemente envuelta en una lona o bolsa de color azul.

Al lugar acudieron policías del sector y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que la víctima, un hombre de entre 40 y 50 años de edad en calidad de desconocido, ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada mientras personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

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En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras el hallazgo, personal del Centro de Comando y Control analizó las cámaras de videovigilancia de la zona, lo que permitió identificar a un sujeto que presuntamente llegó al sitio, abandonó el cuerpo semienvuelto en una bolsa azul dentro de un basurero y posteriormente huyó.

Con apoyo de un cerco virtual, los oficiales localizaron al sospechoso sobre Eje 1 Norte, donde fue interceptado y sometido a una revisión preventiva.

El detenido, de 26 años de edad, fue encontrado en posesión de 20 dosis de aparente marihuana, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones del caso.