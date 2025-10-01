Detienen a piloto al servicio de cártel

Ciudad de México.- Autoridades detuvieron en Sinaloa a Juan Pablo ‘N’, alias Chuki, identificado como piloto del Cártel de Sinaloa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario señaló en un mensaje en sus redes sociales que el presunto delincuente contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Fuentes oficiales precisaron a EFE que el detenido fue identificado como Juan Pablo “N”, de 26 años, quien es un aviador al servicio de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

“El detenido se encuentra en la misma causa penal de 12 objetivos de alto nivel del Cártel del Pacífico, junto con Ovidio Guzmán López, alias El Ratón; Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Julio César Chávez, alias Jr, señalaron las fuentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La SSPC precisó que el arresto ocurrió tras los recorridos de vigilancia que realizaron autoridades en la localidad de Surutato, del municipio de Badiraguato, donde identificaron al presunto delincuente y le marcaron el alto.

Tras ello, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.