Es tiempo de mujeres: dice canciller

Ciudad de México.- Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó ayer que en México es tiempo de mujeres y se mostró a favor de que la Organización de las Naciones Unidas sea encabezada por una.

Durante su participación en los debates de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, el canciller De la Fuente expresó que México no dejará de velar por la atención y protección de los migrantes mexicanos, y llamó a atender las causas estructurales de la migración.

Habló también de la lucha de las mujeres y por la igualdad de género. “En México es tiempo de mujeres y nos ha ido muy bien. Pensamos que en la ONU es también tiempo de mujeres”, declaró ante aplausos. “Las mujeres ejercen el poder”, agregó al destacar como fortalezas en México los programas como Sembrando Vida, Pensiones para personas adultas mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro. “A pesar de los avances, las brechas subsisten, así como la violencia machista en el mundo, que arrebata libertades a las niñas, las jóvenes y las mujeres en toda su diversidad”, manifestó, e invitó “a todas las naciones a una movilización que acelere el progreso hacia la igualdad de género”.

De la Fuente mencionó que México tiene un compromiso con los derechos humanos, las libertades y la no discriminación, y condenó el clasicismo, el racismo y cualquier forma de discriminación, incluida aquella por diversidad sexual e identidad de género.

