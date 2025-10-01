Huachicol y EU, los retos de Sheinbaum

Ciudad de México.- Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumple su primer año de gobierno, en el que destacan el combate al huachicol fiscal, la baja de los homicidios dolosos y el combate a la pobreza, así como nuevos programas sociales y obras de infraestructura.

Especialistas consideran que la Presidenta también llega a su primer año con retos de fondo: el combate a la corrupción y al llamado huachicol fiscal, la gestión de las relaciones con Estados Unidos y la necesidad de marcar distancia frente a la herencia política de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

En este año destacan los operativos contra el huachicol fiscal o contrabando de combustible realizado por el gabinete de seguridad en los que han sido asegurados buques y ferrotanques con millones de litros de petrolíferos ilegales, y resalta la detención de dos altos oficiales de la Armada de México y sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

El analista político Leonardo Curzio coincide en que la corrupción es un flanco débil y opina que el problema se ha agravado por los escándalos que rodean al círculo cercano de López Obrador.

El segundo gran eje del primer año ha sido la relación con Estados Unidos, marcada por la cautela y la neutralidad frente al presidente Trump.

Curzio detalla que la Jefa del Ejecutivo federal ha mostrado pragmatismo, aunque con resultados limitados: “Seguimos básicamente con aranceles y con un México que ha sido parcialmente reconocido en materia de seguridad…”