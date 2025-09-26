Juicios contra Adán y Brown esperarán

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores (Morena), señaló que, debido a la ley actual, el análisis y discusión de las solicitudes de juicio político en contra del senador Adán Augusto López y la diputada Hilda Brown, ambos de Morena y acusados de nexos con el crimen organizado, tendrían que esperar a que primero se resuelvan mil 200 casos atrasados.

Y añadió que ni siquiera han recibido dichas solicitudes. Explicó que la ley obliga a que los casos se deben desahogar por prelación, por ello, la Legislatura pasada propuso reformarla para traspasar de la Subcomisión de Examen Previo a la Comisión y acelerar los procedimientos, ya que actualmente todos los casos están estancados.

“Tenemos más de mil 200 procedimientos de juicios políticos estancados, por cierto, ya muchos prescritos, porque están en la Subcomisión de Examen Previo, y entonces ahí está atorado todo, no nos llega a la Comisión Jurisdiccional y no tenemos facultades. Tengo que advertir que un tema muy importante, dice claramente la ley, se tiene que desahogar por prelación, es decir, si hay mil 200, pues faltaría mucho”, dijo.

No obstante, explicó que alrededor de mil solicitudes han prescrito, por lo que el análisis de los casos de Adán Augusto López e Hilda Brown podrían analizarse después de los 200 restantes.

Sobre si las solicitudes de juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown esperarían resolución de mil 200 casos, “la respuesta es sí, pero nada más que de esos mil 200, casi mil ya están prescritos, esos, si a nosotros nos llegan, los vamos a desahogar en un sólo dictamen”, afirmó.