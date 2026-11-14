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Félix Gallardo es hospitalizado por complicaciones de salud

El traslado del capo fue custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad

Por El Universal

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Félix Gallardo / Foto: Especial

Félix Gallardo / Foto: Especial

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      El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, de 80 años, fue trasladado del penal de Puente Grande a un hospital privado en Guadalajara por complicaciones de salud.

      El exlíder del Cártel de Guadalajara tiene varios padecimientos y desde 2022 ha solicitado al gobierno federal continuar sus condenas, de 37 y 40 años, en prisión domiciliaria en una finca de Zapopan que ya fue aprobada; sin embargo, el traslado no se ha concretado por la falta de un dispositivo de monitoreo que las autoridades consideren adecuado.

      El traslado al hospital se realizó la mañana de este viernes después de que el asesino intelectual del agente de la DEA Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala presentara poca oxigenación en la sangre.

      El traslado del capo fue custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad que resguarda el hospital donde recibe atención.

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      En 2022 la autoridad expresó la imposibilidad de cubrir los requerimientos para trasladar al capo a su domicilio, pues la empresa que le iba a colocar el brazalete electrónico de localización y vigilancia para cumplir con el monitoreo dio por terminado el contrato de arrendamiento y prestación de servicios de emisión de alertas.

      Tras los asesinatos ocurridos en 1985, Félix Gallardo fue arrestado en abril de 1989 en Zapopan y recibió condena en 2017. Cumple en la cárcel de Puente Grande dos condenas que suman 77 años.

      Hasta ahora no se ha reportado cuál es su estado de salud, pero desde que solicitó el arresto domiciliario el principal argumento es que las enfermedades que tiene lo deterioran rápidamente.

      Félix Gallardo, alias El Jefe de Jefes, marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico en México.

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