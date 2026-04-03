Pescadores piden ayuda

Los Arrecifes, Ver.- Mesas y sillas vacías, varios cocos sin cortar, el caballo de los recorridos en la playa amarrado a una palmera... la familia Ramos, que atiende el restaurante “Mariscos Bellos Jicacal” en Pajapan, Veracruz, lleva días varada.

Solo saben que, por una mancha negra que hace un mes llegó del mar, las altas ventas y turistas que esperaban para esta Semana Santa no están arribando, a pesar de la limpia a marchas forzadas del sargazo con partículas de chapopote que realizan unos cien locatarios contratados por Petróleos Mexicanos (Pemex).

A partir de marzo, ahí en Pajapan, todos los días sigue saliendo chapopote en la playa, dijo el señor Raúl Ramos. Por fragmentos, pero de manera constante. La red del Corredor Arrecifal del Golfo de México documentó a partir del monitoreo de locatarios que el primer reporte de chapopote en la costa fue el 13 de febrero en Sánchez Magallanes y Paraíso, Tabasco, y el último ha sido el 30 de marzo en playa La Pesca, en Soto la Marina, Tamaulipas.

El mayor derrame en la historia de México, el del pozo Ixtoc en 1979, duró casi un año y se expandió hasta Texas.

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“Ni una sola persona viene a tomar un refresco ni un coco, nada, ni para sacar para la comida, para el día. No hay nada de venta, se murió la venta aquí en la playa”, afirmó desesperado Raúl, en la playa Jicacal en Pajapan, Veracruz.