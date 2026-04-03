Se estrella avioneta en Puebla; hay 4 muertos

Ciudad de México.- La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) inició una investigación tras el desplome de una aeronave en el central estado mexicano de Puebla, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, informaron las autoridades.

En comunicados, las autoridades detallaron que la avioneta era tipo Cessna 172, la misma cubría una ruta de Puebla al Aeropuerto Nacional de Poza Rica, en el estado de Veracruz.

La AFAC detalló que el desplome se dio luego de que la aeronave perdiera comunicación con el Control de Tránsito Aéreo minutos después de despegar, lo cual ubicó alrededor de 12:03 horas.

La Agencia reportó en un primer momento que la aeronave fue localizada accidentada con tres personas fallecidas en su interior —dos tripulantes y un pasajero—, además de una persona lesionada de gravedad.

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Horas después, el Gobierno de Puebla actualizó el saldo y señaló que la cuarta víctima murió tras ser trasladada para atención médica especializada.

La administración estatal precisó que el accidente ocurrió en terrenos de cultivo ubicados a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl, en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco, en Huejotzingo.