Volcadura de combi arroja dos víctimas

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Volcadura de combi arroja dos víctimas

Los Reyes la Paz, Méx.- Dos personas murieron y siete más resultaron lesionadas tras un accidente de transporte público registrado en la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Emiliano Zapata.

El percance ocurrió con dirección a la Ciudad de México, cerca de las calles Álvaro Obregón y Presidentes, donde una unidad de la Ruta 36 salió proyectada de la vía rápida y terminó incrustada entre una vivienda y dos postes, uno de energía eléctrica y otro de alumbrado público, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo perdió el control mientras circulaba por la autopista. Testigos señalaron que la camioneta “voló” varios metros antes de abandonar la carpeta asfáltica y volcarse, provocando un impacto de gran fuerza que dejó a dos pasajeros sin vida en el lugar.

Los lesionados, incluido el chofer fueron trasladados a la clínica 53 del IMSS, donde permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas. La unidad involucrada provenía de Valle de Chalco Solidaridad.

