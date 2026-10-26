Agresor doméstico se había ido a Hidalgo
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En el estado de Hidalgo, un hombre fue detenido por el delito de violencia familiar reiterada, por personal operativo de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos que originaron el mandamiento judicial ocurrieron en mayo de 2024, cuando el imputado habría intentado ingresar por la fuerza al domicilio de la víctima. A raíz de estos acontecimientos, se establecieron medidas de protección en favor de la afectada.
Sin embargo, el señalado presuntamente continuó con conductas agresivas y amenazas verbales. Ante ello, personal del Ministerio Público dio seguimiento a la investigación y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente.
De las investigaciones para la localización del imputado, en coordinación interestatal, se estableció que podría encontrarse en la entidad de Hidalgo, por lo cual, mediante convenio de colaboración con homólogos de ese estado, se realizó la captura de Ángel "N", en la ciudad de Pachuca de Soto.
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Tras su detención, el señalado fue entregado a los agentes de la Policía de Investigación potosina para su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.
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