Albañil lesionado al caer de un andamio

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TAMUÍN. -Un trabajador de la construcción cayó de un andamio y sufrió lesiones de consideración mientras realizaba labores en una obra de la colonia Las Brisas.

La mañana de este viernes, socorristas de Bomberos Voluntarios de Tamuín auxiliaron a Carlos "N", de 56 años de edad y vecino de la calle Océano Atlántico, en el sector antes mencionado.

El hombre se encontraba tendido en el suelo de un predio particular y estaba aturdido, pues se había golpeado la cabeza y presentaba dolor en un brazo y una pierna.

De acuerdo con la información recabada, Carlos realizaba trabajos de albañilería y, al encontrarse sobre un andamio a más de metro y medio de altura, perdió el equilibrio y cayó al suelo.

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Los socorristas lo trasladaron a la clínica del IMSS para que recibiera atención médica especializada.