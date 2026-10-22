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Seguridad

Aprehenden a huastecos por violencia doméstica

Por Redacción

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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      AQUISMÓN.- Dos hombres acusados de agredir y amenazar a sus respectivas parejas fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación (PDI), en Aquismón y Tamazunchale.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que uno de los detenidos es Samuel "N", de 40 años de edad, quien presuntamente amenazó de muerte en varias ocasiones a su pareja sentimental, en la localidad de Tampaxal, perteneciente a Aquismón.

      De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron durante octubre de este año. En uno de los incidentes, el hombre supuestamente llegó al domicilio de la víctima armado con un machete y comenzó a discutir con ella porque no le había proporcionado alimentos.

      Durante el altercado, presuntamente la amenazó con el arma blanca, por lo que la mujer decidió salir de la vivienda para ponerse a salvo.

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      En otro caso, agentes investigadores capturaron a Luis "N", de 32 años, señalado por los delitos de violencia familiar reiterada y lesiones, en agravio de su esposa.

      La denuncia establece que el 1 de octubre de 2024, en la localidad de El Tacial, municipio de Tamazunchale, el acusado presuntamente agredió física y verbalmente a la mujer.

      Tras las denuncias, personal de las delegaciones Quinta y Sexta de la Fiscalía integró las respectivas carpetas de investigación y presentó los elementos de prueba ante jueces de control, quienes autorizaron las órdenes de aprehensión.

      Ambos hombres quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

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