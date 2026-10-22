Atrapan a abusador de menor

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Por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado, en el municipio de Tancanhuitz, la Fiscalía General del Estado, a través de elementos de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Omar "N".

De acuerdo con una denuncia presentada ante la Delegación Quinta de la FGE, los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2026, cuando la víctima, una persona menor de edad, se encontraba en compañía del ahora detenido, quien presuntamente realizó tocamientos de índole sexual sin su consentimiento.

Por lo anterior, se iniciaron las investigaciones, mediante las cuales se obtuvo una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control, a fin de que el señalado comparezca ante la autoridad judicial para responder por el delito que se le imputa.