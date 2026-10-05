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Buscan a joven que cayó en una laguna

Los otros ocupantes de la embarcación pidieron auxilio para su compañero

Por Redacción

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Buscan a joven que cayó en una laguna
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      ÉBANO.- Un joven es buscado por cuerpos de emergencia luego de caer de una embarcación y desaparecer en las aguas de la laguna La Marland, en este municipio.

      El incidente ocurrió la tarde de este domingo. Según los primeros datos recabados, tres jóvenes habrían abordado una panga que presuntamente tomaron sin permiso de su propietario.

      Cuando se encontraban dentro de la laguna, uno de los ocupantes cayó al agua y no consiguió regresar a la embarcación.

      Sus dos acompañantes lograron ponerse a salvo y rápidamente solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

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      Tras recibirse el reporte, personal de Protección Civil Municipal y Bomberos, así como elementos policiacos y ciudadanos voluntarios, se sumaron a las labores para tratar de encontrar al joven.

      Los rescatistas realizaban recorridos y maniobras de búsqueda en distintos puntos de la laguna; sin embargo, hasta las 16:40 horas no se había reportado su localización.

      Por el momento no se ha dado a conocer la identidad del desaparecido. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y se encuentran a la espera de obtener resultados.

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