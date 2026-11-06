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Caen cuatro "narcos" en varios municipios

Por Redacción

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Caen cuatro "narcos" en varios municipios
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      Un total de cuatro presuntos narcomenudistas fueron detenidos en los municipios de Axtla de Terrazas, Villa de Reyes y Villa de Guadalupe, tras labores de vigilancia desplegadas por la Guardia Civil Estatal.

      En Axtla fueron detenidos José "N", de 40 años, y Celerina "N", de 34 años, identificados como presuntos objetivos prioritarios por su probable participación en actividades ilícitas. En esta intervención se aseguraron al menos 65 dosis de "cristal", con la aparente finalidad de su distribución en las calles, y un teléfono celular. Por otra parte, en Villa de Reyes fue detenido Gustavo "N", de 36 años, a quien se le aseguraron 18 dosis de "cristal" y otras 8 de marihuana.

      Finalmente, en Villa de Guadalupe, fue detenido Carlos "N", de 39 años, en posesión de diez dosis de "cristal", cinco de marihuana, cuatro objetos conocidos como "ponchallantas" y una motocicleta repintada en color azul y sin placa de circulación. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene acciones operativas en las cuatro regiones de la entidad para combatir la distribución de drogas y atender los factores de riesgo delictivo.

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