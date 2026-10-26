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Caen otros dos "narcos" en la entidad

Por Redacción

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Caen otros dos "narcos" en la entidad
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      Desarrollado por SACS IA

      En la zona metropolitana y el municipio de Rioverde, en labores de inteligencia, la Guardia Civil Estatal dio a conocer la detención de tres personas, presuntamente involucrados en la distribución de droga.

      En la intervención realizada en la metrópoli de la entidad, elementos de la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI) detuvieron a Diego "N", de 22 años, a quien se le aseguraron alrededor de 36 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

      Por otra parte, en el municipio de Rioverde, agentes estatales detuvieron a Luis "N", de 34 años, originario de esa demarcación, y a Luis Roberto "N", de 44 años, originario de Tamaulipas a quienes se les aseguraron múltiples dosis de una sustancia con características similares al cristal, así como de presunta marihuana y de una sustancia con características similares a la cocaína.

      La corporación informó que las tres personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró que realiza acciones de inteligencia, coordinación interinstitucional y despliegue operativo para combatir el narcomenudeo.

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