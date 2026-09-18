Catean casa de seguridad en Matehuala

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Durante un cateo a un inmueble, aparentemente utilizado como casa de seguridad ubicado en la zona centro de Matehuala, fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado un vehículo, equipo táctico, cargadores y cartuchos útiles.

Esto, a través de la Policía de Investigación, autoridad que cumplimentó una la orden judicial.

La diligencia fue autorizada por un Juez de Control, dentro de una carpeta de investigación iniciada por el delito de robo calificado. La intervención contó con el apoyo de elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes brindaron seguridad perimetral, así como de personal de Servicios Periciales.

Durante la inspección del inmueble fue localizada y asegurada una camioneta Toyota Hilux, color negro, así como objetos conocidos como ponchallantas. Además, se encontraron chalecos tácticos, cargadores para arma de fuego, cartuchos útiles calibre .223, radios de comunicación y diversa documentación.

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Los indicios asegurados fueron embalados y trasladados bajo cadena de custodia a las instalaciones de la Fiscalía para su análisis e incorporación a la investigación. Asimismo, el inmueble quedó asegurado y sellado conforme a lo ordenado por la autoridad judicial.