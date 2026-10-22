Choque carretero deja un lesionado

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CIUDAD VALLES.- Ocurrió un choque entre dos camionetas cerca de la colonia Francisco Villa; un hombre resultó lesionado.

Este miércoles, poco después del mediodía, el conductor de una camioneta Volkswagen Robust blanca salió de la colonia Francisco Villa sobre la calle Morelos e intentó cruzar la carretera al Ingenio.

Según testigos, el conductor tuvo que detenerse antes de llegar al espacio divisorio, pues vio que, con dirección del Ingenio a la zona centro, se aproximaban vehículos.

Pero en ese momento, una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por un adolescente, chocó contra el costado izquierdo de la Volkswagen.

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Debido al encontronazo, el conductor de la Volkswagen resultó con lesiones en el cuello y la espalda, además de una herida en la cabeza.

Los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio y lo llevaron a una clínica.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y, debido a que los involucrados no llegaron a un acuerdo, los vehículos serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para deslindar responsabilidades.