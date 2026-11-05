Combaten incendio en Bellas Lomas

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Un incendio dentro de una casa habitación, en la colonia Bellas Lomas, fue sofocado en su totalidad por elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos. No se reportaron personas lesionadas en este hecho.

La tarde de este miércoles, alrededor de las tres del día, cuerpos de emergencia atendieron el reporte de una vivienda ubicada en la esquina de Jasso Reyes y La Pedrera, al sur de la ciudad, por el bulevar Rocha Cordero.

Dentro del inmueble, madera y material de reciclaje habían servido de combustible para un incendio que arrasó con dichos objetos. Sin embargo, ninguna persona resultó herida, a consecuencia del siniestro.

Protección Civil Municipal exhortó a la ciudadanía a evitar acercarse a la zona, y facilitar el acceso de las unidades de emergencia, mientras permanecían combatiendo las llamas.

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