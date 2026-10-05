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Con pistola, detectan a sujeto en El Huizache

Por Redacción

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Con pistola, detectan a sujeto en El Huizache
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      Con una pistola calibre .9 milímetros, un sujeto fue sorprendido por policías estatales en la localidad El Huizache, perteneciente al municipio de Guadalcázar, por lo que fue detenido por el presunto delito de portación de arma de fuego.

      Al respecto, la Guardia Civil Estatal informó que el individuo fue identificado como Gustavo N. de 38 años de edad, quien portaba el arma de fuego al momento de ser detectado.

      La detención se dio como resultado de los operativos de vigilancia que mantiene la Guardia Civil Estatal en la región Altiplano, en este caso se realizaron recorridos de seguridad por la comunidad referida ubicada en el entronque de la carretera a Matehuala y la 80.

      El detenido Gustavo "N" quien fue localizado durante los recorridos en el sector, dónde los elementos estatales aseguraron la pistola y un cargador.

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      El hombre y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para las investigaciones y procedimientos correspondientes, a fin de que se determine su situación jurídica.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene presencia operativa en las cuatro regiones de San Luis Potosí, mediante acciones permanentes de prevención y vigilancia en los 59 municipios.

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