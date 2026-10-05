Cuatro heridos deja accidente vial en la ´57

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Una camioneta y un automóvil protagonizaron un aparatoso choque en la lateral de la carretera a México, a la altura del puente Granate, en donde se reportaron cuatro personas lesionadas y fuertes daños materiales.

El hecho tuvo lugar la madrugada de este domingo y participaron una camioneta tipo pick up de doble cabina, así como un automóvil color negro, los cuales impactaron en los carriles laterales que conducen hacia el Periférico Oriente y la calle Granate.

A causa del impacto, los dos vehículos presentaron fuertes daños materiales y se reportaron cuatro heridos, siendo atendidos en el lugar por los paramédicos y trasladados a un hospital para que reciban atención médica.

Elementos policiales llegaron a tomar conocimiento del accidente, ordenando el traslado del carro y la camioneta a una pensión, mientras se llevan a cabo los trámites legales y los conductores llegan a un acuerdo reparatorio. Al momento, se ignora si uno de ellos sería el presunto responsable del accidente.

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