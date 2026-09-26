Dan seis años de cárcel a hampones por portar armas

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Dos hombres procesados por portación de armas de fuego, recbieron una sentencia de más de seis años de prisión luego de que la Fiscalía General de la República acreditara ante un juez su participación en dicho ilícito.

Se trata de Javier "N" y Fernando "N", quienes deberán pasar su condena en el penal de La Pila.

Como resultado de la celebración de un procedimiento abreviado, el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, dictó la sentencia de seis años ocho meses de prisión y el pago de una multa de 167 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 18 mil 894 pesos

La Fiscalía Especializada de Control Regional inició la indagatoria, en atención a una audiencia para resolver sobre la incompetencia por declinatoria, planteada por el juez de Control y Tribunal de Juicio Oral, Adscrito al Centro de Justicia Penal Sala Sede San Luis Potosi.

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Al momento de la detención, los elementos aprehensores aseguraron dos armas de fuego largas tipo fusil, dos cargadores para arma de fuego, 16 cartuchos calibres para armas de fuego y un vehículo sin placas de circulación.

La Fiscalía General de la República invita a la ciudadanía, a que denuncie cualquier hecho con apariencia de delito las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, colonia Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.