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Dejan tras las rejas a violador huasteco

Por Redacción

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Dejan tras las rejas a violador huasteco
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      La Fiscalía General del Estado obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Christian "N", por su probable intervención en el delito de violación específica agravada en concurso real homogéneo, en agravio de una persona menor de edad de identidad reservada, en el municipio de Tamazunchale.

      Durante la audiencia de continuación de la vinculación a proceso, la Fiscalía expuso los datos de prueba recabados durante las investigaciones realizadas por personal de la Delegación Sexta, los cuales fueron analizados por la autoridad judicial

      Como resultado, un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado por el delito señalado e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

      Asimismo, la autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y tras la resolución, permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social mientras continúa el proceso penal en su contra.

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      Christian "N" fue detenido previamente por elementos de la Policía de Investigación (PDI), en cumplimiento de una orden de aprehensión por probables hechos ocurridos en el Barrio San Rafael, en los que el imputado habría agredido sexualmente a la víctima entre marzo y mayo de 2025.

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