Dejan tras las rejas a violador huasteco
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Fiscalía General del Estado obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Christian "N", por su probable intervención en el delito de violación específica agravada en concurso real homogéneo, en agravio de una persona menor de edad de identidad reservada, en el municipio de Tamazunchale.
Durante la audiencia de continuación de la vinculación a proceso, la Fiscalía expuso los datos de prueba recabados durante las investigaciones realizadas por personal de la Delegación Sexta, los cuales fueron analizados por la autoridad judicial
Como resultado, un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado por el delito señalado e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, la autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y tras la resolución, permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social mientras continúa el proceso penal en su contra.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Christian "N" fue detenido previamente por elementos de la Policía de Investigación (PDI), en cumplimiento de una orden de aprehensión por probables hechos ocurridos en el Barrio San Rafael, en los que el imputado habría agredido sexualmente a la víctima entre marzo y mayo de 2025.
no te pierdas estas noticias
Aparatoso choque con volcadura en Circuito Potosí
Redacción
El accidente ocurrió a la altura de colonia Puerta Real, sin reportes de personas lesionadas
Chocan en carretera a Zacatecas; no hay lesionados
PULSO
Un Toyota Yaris realizó una vuelta en U que provocó el accidente con una camioneta Chevrolet
Cae Sergio "N", presunto narcomenudista en colonia Revolución
Redacción
Se le aseguraron diversas dosis de droga