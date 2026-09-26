Detienen a chofer de pipa con "huachicol"
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En acciones operativas para combatir el manejo ilegal de hidrocarburos, la Guardia Civil Estatal detuvo a un hombre en la capital potosina y aseguró una pipa en donde transportaba 12 mil litros de combustible, cuya posesión y traslado legal no pudieron ser acreditados.
Los hechos se registraron en la colonia Rinconada, donde los agentes estatales detuvieron a Jean "N", de 39 años de edad, quien se desplazaba en una unidad que transportaba el combustible.
Al no acreditar la posesión y el transporte legal del hidrocarburo, el hombre fue detenido y, junto con lo asegurado, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos para fortalecer la tranquilidad y protección de las familias y contribuir a entornos seguros en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
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