Pareja retuvo y agredió sexualmente a jovencita
La menor de 16 años fue localizada en un hotel de la carretera a Rioverde; un hombre y una mujer fueron detenidos.
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Una adolescente de 16 años fue llevada por la fuerza y retenida en un hotel de la carretera a Rioverde, en donde presuntamente una mujer y un hombre la agredieron sexualmente.
Tras los hechos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Salvador "N", de 34 años, y Diana "N", de 27 años, por su probable participación en los delitos índole sexual y privación ilegal de la libertad, luego de ser señalados de retener a una menor en un hotel ubicado sobre la carretera Rioverde, en la colonia Jardines del Valle.
De acuerdo con los hechos, los oficiales acudieron al establecimiento tras recibir el reporte, y a su arribo se entrevistaron con la denunciante en el lugar, quien manifestó que varias personas preguntaban por la adolescente, de la que no les proporcionó datos, sin embargo, ingresaron sin autorización al inmueble, por lo que en ese momento solicitó el apoyo de las autoridades.
Al ingresar y verificar el reporte, los agentes localizaron a un hombre y una mujer en compañía de la adolescente, quien una vez resguardada para salvaguardar su integridad física y emocional, manifestó que había sido llevada contra su voluntad.
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Por años, un hombre abusó de una misma víctima
La Fiscalía informó que José "N" fue detenido en Soledad; es señalado por violación, abuso sexual y difusión ilícita de imágenes.
Con base en los señalamientos y los datos recabados hasta ese momento por parte de las autoridades, Salvador "N" y Diana "N" fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad investigadora, donde continuarán las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos.
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