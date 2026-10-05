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Detienen a tres infractores en colonias de Soledad

Por Redacción

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a tres infractores en colonias de Soledad
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      En intervenciones distintas, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a tres hombres, por su probable participación en los delitos de contra la seguridad de tránsito y cohecho. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      La primera intervención se registró en la colonia San Luis 1, sobre el Anillo Periférico Oriente e intersección con bulevar Valle de los Fantasmas, donde elementos municipales detectaron a José "N", de 50 años, conduciendo un vehículo Volkswagen Jetta a exceso de velocidad, sin luces encendidas y realizando maniobras de riesgo que ponían en peligro la integridad de terceros. Tras no acatar la orden de detenerse, se le dio alcance en la colonia La Virgen, asegurándolo por el presunto delito contra la seguridad de tránsito.

      Por otra parte, durante patrullajes de prevención sobre la lateral de la Carretera San Luis-Matehuala, en la colonia La Popular, agentes de la corporación detectaron en flagrancia a Felipe "N", de 32 años, y David "N", de 30 años, cuando realizaban grafitis y pintas no autorizadas en la vía pública. Al ser informados sobre la falta administrativa cometida, ambos sujetos intentaron evadir la acción de la justicia ofreciendo y entregando dinero en efectivo a los oficiales, por lo que fueron asegurados de inmediato por el presunto delito de cohecho, quedando el efectivo resguardado como indicio.

      En ambos casos, tras la correspondiente lectura de derechos y certificaciones médicas, los presuntos implicados fueron trasladados ante la representación social junto con el vehículo y la evidencia asegurada.

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