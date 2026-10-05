En septiembre, recupera GCE 30 vehículos robados

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Con presencia en las principales carreteras y caminos en la entidad, la División Caminos de la Guardia Civil Estatal logró durante el mes de septiembre la detención de 48 personas por distintos ilícitos y se recuperaron 30 vehículos con reporte de robo.

Entre los hechos atendidos destacan casos relacionados con robo de vehículo, robo a comercio, posesión de inhibidor de señal y delitos contra la salud, además de que aseguró 65.39 gramos de marihuana, 17.12 gramos de una sustancia con características similares al "cristal", un gramo de cocaína, un inhibidor de señal y una réplica de arma de fuego.

Las acciones operativas permitieron además recuperar 30 vehículos con reporte de robo, así como asegurar dos unidades con placas sobrepuestas y cuatro vehículos abandonados sin reporte de robo; también fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado un predio ubicado en la colonia Angostura Sur, donde fue localizado un tractocamión con reporte de robo.

De manera complementaria, la corporación mantuvo acciones de proximidad y atención a quienes transitan por las carreteras estatales, con 67 labores de abanderamiento y auxilio vial y 49 hechos de tránsito atendidos, además de apoyo en materia de movilidad en puestos de atención ciudadana y despliegues en puntos estratégicos, como parte del trabajo permanente para brindar atención oportuna a las y los usuarios de las vías de comunicación.

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