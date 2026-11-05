Evitan que hombre se arroje al vacío

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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital evitaron que una persona atentara contra su vida, arrojándose desde el puente peatonal de carretera 57, a la altura de la Terminal Terrestre Potosina.

La madrugada de este miércoles, alrededor de las dos, los municipales atendieron el reporte que alertaba sobre la presencia de un masculino, el cual se encontraba de pie sobre el barandal que delimita el puente peatonal, con la presunta intención de arrojarse.

De acuerdo con información oficial, fue a través del diálogo y la intervención coordinada, que los oficiales lograron poner a salvo al hombre, evitando que pusiera en peligro su vida. Posteriormente, recibió atención por parte de personal de Protección Civil y fue trasladado al área de Trabajo Social de Justicia Cívica de la corporación.

Asimismo, la Policía aseguró que el hombre, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, permaneció en las instalaciones de Justicia Cívica donde fue valorado y recibió acompañamiento. Posteriormente, se estableció comunicación con sus representantes, quienes acudieron para hacerse cargo de su atención y seguimiento.

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