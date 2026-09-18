Frustran robo en una casa de San Sebastián

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Durante la mañana de este jueves, en el barrio de San Sebastián, autoridades intervinieron un presunto intento de robo a una casa habitación, asegurando en el lugar un arma de fuego.

El suceso ocurrió alrededor de las 7:40 horas, en la calle Lerdo de Tejada, en donde de manera extraoficial circularon versiones de un tiroteo en el domicilio, cercano a la escuela primaria Ignacia Aguilar.

Sin embargo, momentos después del reporte, las policías capitalina y estatal, quienes intervinieron la situación, desmintieron esa versión. Se trataba de un reporte de auxilio relacionado con el ingreso de varias personas a un domicilio, que al percatarse presencia de los moradores, huyeron del sitio, por lo que el robo no llegó a consumarse.

La municipal precisó en un comunicado que no se registraron detonaciones de arma de fuego durante estos hechos. No obstante, durante el operativo, fue asegurada un arma de fuego presuntamente relacionada con los hechos, por lo que se dio parte a las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

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Luego de la intervención policial, las corporaciones aseguraron que la situación se encontraba bajo control, sin que existiera riesgo para la población, y no fue necesario realizar el desalojo de estudiantes del centro educativo, por lo que las actividades en la zona se desarrollaron con normalidad.

Por su parte, el Sistema Educativo Estatal Regular activó de manera preventiva los protocolos establecidos en la escuela, sin que se registrara algún incidente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que elementos de la Guardia Civil Estatal atendieron esta mañana un reporte relacionado con un robo a casa habitación en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

Al arribar al lugar, los elementos realizaron las acciones correspondientes como primeros respondientes y desplegaron un operativo preventivo en la zona, durante la intervención fue localizada y

La SSPC mantiene presencia y vigilancia preventiva en el sector y confirmó que la situación se encuentra bajo control.