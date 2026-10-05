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Homicida recibe una sentencia de catorce años

Por Redacción

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Homicida recibe una sentencia de catorce años
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      La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria contra Israel "N", por su responsabilidad penal en el delito de homicidio, derivado de hechos ocurridos en mayo de 2023, en la comunidad El Nogalito, Rioverde.

      Personal litigador de la Delegación Tercera presentó ante la autoridad judicial los medios de prueba y argumentos que permitieron acreditar la responsabilidad de Israel "N" en los hechos.

      Por lo anterior, el Tribunal de Enjuiciamiento le impuso una pena de 14 años de prisión, además de una sanción pecuniaria, el pago por concepto de reparación del daño en favor de la familia de la víctima y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

      De acuerdo con las indagatorias, en mayo de 2023 la víctima convivía con el ahora sentenciado cuando se inició una discusión. Durante el altercado, Israel "N" la agredió, provocando que cayera y sufriera un golpe en el rostro que la dejó inconsciente.

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      Posteriormente, la víctima fue trasladada a un nosocomio para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

      Israel "N" fue aprehendido posteriormente por elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes lo pusieron a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso penal que concluyó con la sentencia condenatoria.

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