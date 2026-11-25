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Un presunto delincuente, considerado como objetivo prioritario y que era buscado por las autoridades neoleonesas, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo detectaron en la fracción Milpillas, al norte de la ciudad capital.

El presunto fue identificado como José "N" de 35 años de edad, al cual los agentes estatales lo sorprendieron en calles de Milpillas cuando andaba a bordo de un automóvil Hyundai de color plata.

En una revisión que se le practicó le fueron encontradas tres dosis de cristal y cuatro bolsitas de marihuana que presuntamente andaba vendiendo en la zona, además también traía una pistola tipo escuadra abastecida con cartuchos útiles.

De acuerdo a información de inteligencia, el presunto cuenta con antecedentes registrales y tiene una orden de aprehensión vigente en Monterrey, Nuevo León, por lo que también se daría vista a esas autoridades.

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Con los objetos ilícitos que traía, incluyendo el automóvil, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se le defina su situación legal, ya que en tierras potosinas se le considera objetivo prioritario por su probable participación en diversos ilícitos.