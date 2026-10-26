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Menor resulta lesionado en accidente vial

Revisaba una camioneta descompuesta, que fue chocada por otra

Por Redacción

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Menor resulta lesionado en accidente vial
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      Un menor de edad que revisaba una camioneta descompuesta resultó herido luego de que la unidad fuera impactada por otra recolectora de basura, la cual también chocó contra otro carro, en hechos ocurridos en la avenida Camino Viejo a la Libertad, en la Unidad Habitacional Abastos.

      El hecho tuvo lugar la mañana de este domingo en que el afectado, un menor de apenas 14 años de edad, revisaba una camioneta descompuesta que estaba estacionada junto a la acera en la avenida Libertad por la calle de Mendizábal.

      En determinado momento la unidad fue chocada por otra camioneta, una Ford tipo pick up recolectora de basura que circulaba por ahí en esos momentos, la cual siguió con su trayectoria errática y también chocó contra un Nissan Tsuru de color plata.

      Paramédicos de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, llegaron a prestarle los primeros auxilios al menor para llevarlo a un hospital. Asimismo, elementos de la Policía Vial Municipal, tomaron conocimiento del percance, en espera de que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo satisfactorio.

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