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Seguridad

Par de infractores son puestos tras las rejas

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Par de infractores son puestos tras las rejas
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      En patrullajes preventivos, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a Isidro "N", de 30 años, en la colonia La Sierra, por el delito de cohecho; y Ernesto "N", de 35 años, detenido en San José 2ª Sección, por allanamiento de morada.

      Inicialmente, Isidro "N" habría sido detectado cometiendo una falta administrativa y, durante la intervención de los oficiales, ofreció a los agentes dos billetes de 500 pesos mexicanos para retirarse. 

      Por este motivo, fue detenido junto con el efectivo correspondiente a mil pesos mexicanos.

      Más tarde, en la colonia San José 2ª Sección, los oficiales atendieron el reporte de un hombre que solicitó apoyo al encontrar a un desconocido dentro de su domicilio, el cual fue localizado escondido entre unos sillones, lo que derivó en su arresto.  

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      Después de realizar su certificación médica, los dos sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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