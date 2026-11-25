Pareja con pistola es detenida en Tierra Blanca
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En la colonia Tierra Blanca, una pareja que presuntamente fue hallada portando un arma de fuego fue detenida por elementos de la Guardia Municipal de la capital.
El operativo fue resultado de patrullajes preventivos, en los que los oficiales turnaron a los señalados a la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.
Fue en la prolongación Xicoténcatl de la citada colonia, donde los agentes municipales detectaron a bordo de una camioneta marca Chevrolet color café a una pareja, quienes mostraron una actitud evasiva y ante ello los uniformados determinaron realizarles una revisión preventiva.
De esta manera, se encontró que sobre el portavasos se encontraba un arma de fuego abastecida con un cargador y ocho cartuchos útiles, sin que ambas personas contaran con el permiso correspondiente de portación de armas.
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Ante el hecho, se procedió con la detención de Víctor "N" y Araceli "N", de 42 y 37 años, respectivamente. Enseguida, se procedió con el embalaje del arma y los cartuchos y se rindió el reporte ante la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades, quien será la encargada de hacer las diligencias correspondientes y reunir las pruebas necesarias para determinar su situación legal.
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