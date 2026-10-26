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Ponen tras las rejas a delincuente de Matehuala

Por Redacción

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Ponen tras las rejas a delincuente de Matehuala
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      La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José "N", de 33 años, por su probable intervención en el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple.

      De acuerdo con los antecedentes del caso, el señalado había sido declarado sustraído de la acción de la justicia el 19 de marzo de 2026, motivo por el cual se giró la orden de aprehensión correspondiente.

      La detención se realizó en la colonia Luis N. Morones, en el municipio de Matehuala, en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por un Juez de Control adscrito a la Segunda Región Judicial, con sede en Matehuala.

      Tras su aseguramiento, el detenido fue trasladado para su certificación médica y posteriormente conducido al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, en la capital potosina, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para continuar con el procedimiento legal.

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