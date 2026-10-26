Ponen tras las rejas a delincuente de Matehuala
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José "N", de 33 años, por su probable intervención en el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el señalado había sido declarado sustraído de la acción de la justicia el 19 de marzo de 2026, motivo por el cual se giró la orden de aprehensión correspondiente.
La detención se realizó en la colonia Luis N. Morones, en el municipio de Matehuala, en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por un Juez de Control adscrito a la Segunda Región Judicial, con sede en Matehuala.
Tras su aseguramiento, el detenido fue trasladado para su certificación médica y posteriormente conducido al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, en la capital potosina, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para continuar con el procedimiento legal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Vuelca camioneta en la Mirador; conductor resulta herido
El Universal
La unidad fue remolcada y el conductor enfrentará infracciones por el incidente vial.
Turista provoca choque en zona centro de Ciudad Valles
Huasteca Hoy
El conductor del automóvil admitió responsabilidad y contactó a su aseguradora para trámites.
Motociclista atropella a mujer en la ciclovía de camino a Santa Rita
Redacción
Personal de Protección Civil y paramédicos valoraron a la víctima para su atención médica inmediata.