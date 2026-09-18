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Procesan a sujeto que traía inhibidor de señal

Por Redacción

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Procesan a sujeto que traía inhibidor de señal
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      La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso contra José "N", investigado por su probable participación en el delito de portación ilícita de inhibidores de señales de telefonía celular.

      El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, aportó datos de prueba al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención, dictó vinculación a proceso e impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada, la cual deberá cumplir en el Centro Penitenciario de La Pila, y otorgó un mes de plazo para la investigación complementaria.  

      De acuerdo con los hechos, elementos de la Guardia Civil Estatal recibieron un reporte del C5 sobre la ubicación de un tractocamión con GPS activo que había sido reportado como robado, el cual se encontraba en un inmueble de la colonia Angostura Sur, en San Luis Potosí.

      Al arribar al lugar, los agentes persiguieron a una persona que salió del inmueble reportado y tras darle alcance, aseguraron dentro de una bolsa un inhibidor de señal. José "N" manifestó que era vigilante del lugar y reconoció no contar con permiso para portar el dispositivos, por lo que fue detenido. 

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      Asimismo, desde el exterior del inmueble los elementos observaron un tractocamión que coincidía con las características de uno reportado como robado, lo cual fue informado a la autoridad federal en la entidad, instancia que reúne los datos pertinentes para continuar con la indagatoria.

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