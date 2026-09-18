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Se ahoga hombre en la presa de la Cañada del Lobo

Acudió de paseo con sus familiares, entró a nadar y ya no pudo salir

Por Redacción

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Se ahoga hombre en la presa de la Cañada del Lobo
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      Un hombre que había acudido de paseo a la presa Cañada del Lobo, murió ahogado al hundirse en el agua cuando andaba nadando, sus acompañantes nada pudieron hacer y cuando fue rescatado ya había perdido la vida.

      El lamentable hecho tuvo lugar la tarde del miércoles, en que el ahora occiso, un hombre de 29 años de edad, acudió a nadar por el lado sur de la presa junto con sus familiares.

      En determinado momento sus acompañantes vieron que se hundió y al percatarse que no salía sus compañeros se avocaron a rescatarlo pero por desgracia no pudieron lograrlo y pidieron ayuda a los cuerpos de auxilio.

      Fueron integrantes de Protección Civil Municipal, quienes en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, quienes atendieron el reporte del hombre que fue rescatado del interior del embalse de la Cañada del Lobo ya sin signos vitales.

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      Tras el seguimiento al reporte de familiares, los elementos de ambas corporaciones implementaron labores de búsqueda y localización del cuerpo para sacarlo del agua.

      Autoridades de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares para la sepultura respectiva.

      La Dirección Municipal de Protección Civil reitera el exhorto a la ciudadanía a evitar ingresar a cuerpos de agua no habilitados para actividades recreativas o de natación, debido a los riesgos que representan.

      Así mismo, se hace un llamado a la población a atender las recomendaciones de seguridad y prevención y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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