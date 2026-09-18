Se vuelca un tráiler al circular por la ´57

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Un tráiler que circulaba por la carretera ´57, en su tramo El Huizache-Matehuala, sufrió aparatosa volcadura y presentó fuertes daños materiales pero por suerte no se registraron personas lesionadas.

Fue cerca de las tres de la tarde de este jueves, en que el tráiler Freightliner de color blanco, con caja refrigerada, circulaba por la mencionada carretera en dirección a Matehuala.

Fue en el kilómetro 150 en donde el conductor perdió el control del volante, el remolque le ganó y así se salió del asfalto para finalmente volcar quedando sobre su costado izquierdo junto a una cerca de alambre.

Luego del accidente, al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del hecho, en donde por surte el chofer no presentó lesiones aunque el tráiler sí tenía daños materiales considerables.

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Finalmente la unidad fue enviada a una pensión particular en donde quedaría depositada mientras se llevan a cabo los trámites legales.