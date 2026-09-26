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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Seguridad

Sólo daños, saldo de colisión entre dos unidades

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Sólo daños, saldo de colisión entre dos unidades
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Resumen

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      CIUDAD VALLES.- Solo daños materiales dejó como saldo un choque entre dos camionetas frente a la maquiladora Uniformes San Luis.

      El percance ocurrió este viernes alrededor de las 8 de la mañana, sobre la avenida Ejército Mexicano, entre las calles Pedro J. Méndez y Frontera, en la colonia Altavista.

      De acuerdo con la información recabada, una mujer que conducía una camioneta Mazda roja se había orillado cerca de la ferretería ubicada frente a la maquiladora y, posteriormente, intentó retornar.

      Sin embargo, realizó la maniobra sin precaución y le cortó la circulación al conductor de una camioneta Volkswagen blanca, tipo SUV y modelo reciente, quien no alcanzó a frenar y chocó contra la Mazda.

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      Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos; únicamente hubo daños materiales y afectaciones momentáneas a la vialidad.

      Minutos después arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes solicitaron a los involucrados mover sus vehículos hacia la orilla para liberar la circulación.

      Finalmente, los conductores llegaron a un acuerdo respecto a los daños ocasionados.

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