Sólo daños, saldo de colisión entre dos unidades
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Solo daños materiales dejó como saldo un choque entre dos camionetas frente a la maquiladora Uniformes San Luis.
El percance ocurrió este viernes alrededor de las 8 de la mañana, sobre la avenida Ejército Mexicano, entre las calles Pedro J. Méndez y Frontera, en la colonia Altavista.
De acuerdo con la información recabada, una mujer que conducía una camioneta Mazda roja se había orillado cerca de la ferretería ubicada frente a la maquiladora y, posteriormente, intentó retornar.
Sin embargo, realizó la maniobra sin precaución y le cortó la circulación al conductor de una camioneta Volkswagen blanca, tipo SUV y modelo reciente, quien no alcanzó a frenar y chocó contra la Mazda.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos; únicamente hubo daños materiales y afectaciones momentáneas a la vialidad.
Minutos después arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes solicitaron a los involucrados mover sus vehículos hacia la orilla para liberar la circulación.
Finalmente, los conductores llegaron a un acuerdo respecto a los daños ocasionados.
no te pierdas estas noticias
Rescatan a estudiante tras secuestro virtual
Redacción
El operativo permitió evitar daños económicos y garantizar la seguridad de la joven
Al estilo Rápidos y Furiosos, menor huye en moto de policías; lo detienen
Pulso Online
Un adolescente de 17 años fue alcanzado tras circular por la banqueta para evadir a los agentes
Caen otros tres acusados por delitos de índole sexual
Redacción
Claudio "N", Benito "N" y Carlos "N" ya están a disposición de la FGE