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Sorprenden en flagrancia a cuatro farderos

Por Redacción

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden en flagrancia a cuatro farderos
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      Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad aseguraron a dos mujeres, una adulta mayor, un hombre y un menor de 15 años, por ser señalados por presunto robo a distintos comercios.

      De acuerdo con el reporte policial, fue en atención a dos reportes distintos solicitados en un establecimiento ubicado en Fraccionamiento España, que una unidad de la Guardia Civil Municipal acudió al establecimiento de autocobro donde se aseguró a Yajaira "N", de 28 años y Oscar "N", de 29 años, por presuntamente intentar salir con distintos artículos, bebidas, comestibles, pañales y productos de limpieza, sin realizar su pago. 

      Más tarde, en ese mismo lugar fue asegurada una adulta mayor identificada como Teresa de "N", de 62 años, por presuntamente haber ocultado un servilletero y distintos recipientes de plástico y vidrio, los cuales no pagó en el área de autocobro. Una tercera intervención se suscitó en la colonia Jardines del Valle, donde fue detenida Ana "N", de 32 años, por intentar sustraer distintos artículos de higiene personal.

      Finalmente, conforme a los protocolos para menores de edad, dando aviso a sus padres, un adolescente de 15 años fue detenido en la colonia Bugambilias, por presuntamente intentar sustraer paquetes de pilas de una tienda comercial.

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       En cada caso, las personas aseguradas fueron informadas de que serían puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con los objetos y artículos asegurados.

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