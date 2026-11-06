Tráiler se quema luego de volcar en la carretera ´57

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Un tráiler que transportaba aceite y grasas comestibles, sufrió aparatosa volcadura al circular por la carretera federal ´57, en su tramo San Luis-Querétaro, debido al accidente se quemó por completo aunque por suerte no hubo tragedias humanas que lamentar.

El percance tuvo lugar la mañana de este jueves en el kilómetro 107 de la mencionada vía, a la altura del municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, por donde circulaba el camión con remolque tipo caja en dirección a Querétaro, transportando grasa de origen animal y aceite vegeal.

Fue en ese sitio en donde el conductor perdió el control del volante y así el camión de carga se volcó quedando sobre la cuneta divisoria de carriles. No obstante, enseguida comenzó a arder y debido la naturaleza de la mercancía que transportaba las llamas se extendieron rápidamente por toda la unidad, aunque por suerte el conductor pudo ponerse a salvo y no resultó lesionado.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de San Luis de la Paz, Guanajuato, acudieron al lugar para iniciar con el combate a las llamas, que pudieron acabar con el camión en su totalidad pero nadie resultó herido. En lo que se realizaban las maniobras ambos sentidos de la carretera tuvieron que ser cerrados a la circulación y elementos de la Guardia Nacional realizaron un operativo en la zona hasta que finalmente el tráiler accidentado pudo ser retirado.

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Los daños materiales son cuantiosos, tanto por el camión que acabó en pérdida total como la mercancía que transportaba.