Vuelca tráiler en carretera de El Naranjo no hay heridos

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EL NARANJO.- Un tráiler terminó volcado sobre la cinta asfáltica de la carretera El Naranjo–Ciudad del Maíz, lo que provocó la interrupción parcial de la circulación durante la noche del martes. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura del sector conocido como La Muerte, donde, por causas que aún no han sido determinadas, el conductor de la pesada unidad perdió el control y sobrevino la volcadura.

Debido a que el tráiler quedó obstruyendo parte de la carretera, el tránsito vehicular se vio afectado, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal de El Naranjo.

Las autoridades informaron que únicamente se permitía el paso de vehículos pequeños, mientras que las unidades de mayores dimensiones debían esperar o buscar rutas alternas.

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Las maniobras para retirar el tráiler se prolongaron durante varias horas, debido a las condiciones en las que quedó la unidad.