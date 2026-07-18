Estudian alternativa de abasto ante las fallas de El Realito

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La alcaldía de la capital y el Interapas estudian la posibilidad de construir un acueducto en el norte de la ciudad que sirva de alternativa cuando la red sufra una descompostura.

Propuesta de acueducto alternativo para contingencias

En el marco de una nueva falla del acueducto El Realito, que mantiene a una zona de la capital sin agua, fuentes de las dependencias involucradas indicaron que el propósito de la obra es conectar al nuevo acueducto los pozos de la zona para que, en caso de que falle un equipo, sea posible bombear el agua a toda la zona urbana, sin necesidad de que el servicio quede totalmente suspendido.

Una obra de esta naturaleza sería financiada con una inversión conjunta entre el ayuntamiento y la iniciativa privada, de 160 millones de pesos, de los cuales, 120 millones vendrían del erario.

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Impacto de las fallas y acciones municipales

El colector, indicaron las fuentes, permitiría mayor eficiencia en la distribución del agua, en caso de que se genere alguna contingencia por descompostura.

Mientras, la ciudad sufrió ayer la séptima falla del año del acueducto El Realito, lo que obligó al Interapas a usar seis pozos para amortiguar el desabasto.

Según las cuentas de la alcaldía, la falta de servicio se calcula en mes y medio o casi dos meses continuos sin agua.

Al respecto, el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos consideró necesario que se tome en cuenta que no es la alcaldía quien tiene cerrada la llave, puesto que la operación de la presa no es responsabilidad municipal.

"Luego hay discursos muy incendiarios de que falta agua, pero hay que ver dónde está la llave que está cerrada; Por lo pronto, hay que trabajar en un operativo de pipas para que se abastezca la ciudad", dijo.