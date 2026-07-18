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Crece hundimiento en la Ricardo B. Anaya

Por Flor Martínez

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Crece hundimiento en la Ricardo B. Anaya
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      Un hundimiento registrado desde el mes de diciembre en la intersección de las calles Juan de San Miguel y Pedro de Trajo, en la colonia Ricardo B. Anaya, continúa sin ser atendido por las autoridades, pese a que vecinos aseguran haber reportado en diversas ocasiones, por lo que el desperfecto representa un riesgo para quienes transitan por la zona.

      De acuerdo con los habitantes, el socavón ha aumentado de tamaño con el paso de los meses, por lo que ellos mismos colocaron llantas y tablas de madera para alertar a los conductores y evitar accidentes, debido a que hasta el momento no ha sido reparado.

      Los vecinos señalaron que, presuntamente, el problema se originó por un colapso en la red de drenaje, sumado a la falta de mantenimiento de la carpeta asfáltica, lo que habría provocado el hundimiento del pavimento.

      Indicaron que las lluvias recientes han agravado el deterioro de la vialidad, por lo que solicitaron una intervención urgente para determinar el origen del daño y realizar las reparaciones necesarias antes de que ocurra un accidente de mayores consecuencias.

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      Asimismo, señalaron que temen que el hoyo se agrande y pueda generar algún socavón, debido al tránsito en la zona y durante esta época de lluvias, ya que la zona es más vulnerable para quienes circulan por este punto.

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