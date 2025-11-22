Aún es necesario facilitar inclusión de discapacitados

El Movimiento de Personas con Discapacidad y la comunidad autista Libertad Cerebral, destacaron la necesidad de mejorar la inclusión educativa y laboral de jóvenes con discapacidad intelectual y autismo en San Luis Potosí.

Las organizaciones señalaron que, para garantizar la participación plena de este grupo de personas, es fundamental capacitar a las y los profesionistas en formación sobre ajustes razonables y adaptaciones del entorno.

Victoria Cortés, de Includere, explicó que su labor se centra en garantizar empleos dignos y tareas acordes a las capacidades de las y los jóvenes, promoviendo una vida lo más independiente posible. Señaló que la inclusión, no depende únicamente de la persona con discapacidad, sino también del entorno educativo y laboral que la rodea.

Ángeles Martínez, de la asociación Tributea, detalló que los ajustes razonables pueden incluir medidas simples como audífonos para reducir el ruido, cobijas de peso para regular emociones o ligas bajo las sillas en el aula. “Lo discapacitante no es la discapacidad, sino el entorno que no se adapta”, afirmó Martínez, al subrayar que estas adaptaciones permiten la participación efectiva de estudiantes.

El movimiento realizará pláticas en diversas universidades locales para sensibilizar a estudiantes y futuros profesionistas sobre la discapacidad y enseñar herramientas prácticas para la inclusión. Martínez señaló que muchas instituciones educativas carecen de experiencia en este tema, lo que genera barreras para que los estudiantes con discapacidad accedan plenamente a la formación académica y al desarrollo profesional.

A su vez se destacó el potencial de los jóvenes autistas en áreas específicas, como la programación, donde su capacidad de concentración y especialización puede superar el desempeño de varias personas, siempre que se les brinden condiciones adecuadas para trabajar. Esto evidencia que las personas con discapacidad pueden ser altamente productivas cuando el entorno está preparado para su inclusión.