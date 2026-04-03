Cientos de familias potosinas visitan los siete altares

Desde las primeras horas de este Jueves Santo, familias potosinas comenzaron a concentrarse en el primer cuadro de la ciudad para cumplir con una de las prácticas religiosas más arraigadas de la Semana Santa: la visita a los siete templos, tradición que año con año convoca a cientos de fieles en el Centro Histórico.

Durante un recorrido por distintos recintos religiosos, se constató la presencia de personas de todas las edades que, en grupos familiares o pequeños contingentes, avanzaban entre calles y plazas para ingresar a templos como San Agustín, donde la constante fue la oración, el encendido de veladoras y momentos de recogimiento.

Esta práctica, que consiste en visitar siete iglesias a lo largo de la tarde y noche, simboliza el camino que recorrió Jesucristo previo a su crucifixión, además de representar distintas estaciones de reflexión espiritual que forman parte del inicio del Triduo Pascual, considerado el periodo más significativo dentro de la liturgia católica.

En la capital potosina, el recorrido se concentra principalmente en templos emblemáticos ubicados en el Centro Histórico, entre ellos la Catedral Metropolitana, El Carmen, La Compañía, San Francisco, San José y San Agustín, lo que facilita que los asistentes puedan completar el trayecto caminando.

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Si bien la afluencia comenzó desde temprano, fue durante la noche cuando incrementó considerablemente la presencia de fieles, generando no solo una importante movilidad peatonal en la zona, sino también un ambiente marcado por la devoción y la convivencia familiar.

De manera paralela, en los templos se desarrollan ceremonias como el lavatorio de pies, la bendición del pan y la instauración de la Eucaristía.